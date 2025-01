Ilrestodelcarlino.it - "Ma negli ultimi 6 anni il saldo è positivo"

"Ho sotto agli occhi i dati tra 2019 e 2024 e non emergono elementi che possano evidenziare un ‘esodo’ relativo al comparto: ci attestiamo su non più del 2%". La sintesi è del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori che invita ad una lettura diversa dei numeri (ufficiali e forniti dall’Ausl stessa) elencati sotto la dicitura "dimissioni volontarie". "Sono dieci i motivi per cui le persone cessano il loro contratto, oltre al pensionamento e alla mobilità, e non si può sostenere che queste uscite abbiano un’unica spiegazione. Vuol dire non conoscere la realtà dei fatti" dice il direttore dell’Ausl. "Quel 2% di dimissioni volontarie - precisa ancora Carradori - non esclude, tuttavia che ci possano essere persone, come quelle che prestano servizio al pronto soccorso, che rifiutino quel carico di lavoro a vadano altrove.