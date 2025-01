Donnapop.it - Ma Morgan che fine ha fatto? La figlia Anna Lou rivela tutto: «A Natale si è alzato e se n’è andato»

Cheha? SuaLou, ospite di Verissimo, ha svelato in che condizione si trovi adesso suo padre: cosa sta succedendo?Come sappiamo, l’ex frontman dei BluVertigo è sempre al centro di qualche polemica; di recente è finito in un caso mediatico a causa delle accuse di stalking perpetrate nei suoi confronti dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti. A quanto pare, l’onda d’urto è arrivata e il cantante sta risentendo di quanto accaduto.– oggi 52 anni – aavrebbe avuto un vero e proprio crollo, cometo da suaLou, nata dalla relazione fra l’artista e Asia Argento. Ma cosa ha detto la ragazza? Quest’ultima, di recente, è stata uno dei volti di Ballando con le Stelle, riscuotendo un grande successo.Cheha?Sul momento particolare che sta affrontando, suaLou ha detto: “Al pranzo diha sbroccato, non sta benissimo”.