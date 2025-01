M O Tajani | Noi portatori di pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.20 "Quando sarà finirà la guerra, ci sarà una presenza delle Nazioni Unite per garantire finalmente una stagione diper il popolo palestinese". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio,dopo l'incontro con l'omologo israeliano Gideon Sa'ar. "L'Italia è pronta a dare il suo contributo, inviando anche militari che possano far parte di una forza come quella dell'Unifil -ha aggiunto- in una Palestina che dev'essere liberata da Hamas e dalle organizzazioni terroristiche".