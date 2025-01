Luton nomina il capo di Wycombe Bloomfield come nuovo allenatore

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-14 14:57:00 Il web non parla d’altro:IlTown hato il manager deiWanderers Mattper sostituire Rob Edwards.Edwards ha guidato gli Hatters in Premier League nel 2023, ma ha lasciato la sua posizione la scorsa settimana dopo una brutta stagione in campionato., 40 anni, ha guidato i Wanderers al secondo posto nella League One, perdendo solo quattro partite in campionato in tutta la stagione.È tempo di una nuova era.Matt. Il nostromanager —Town FC (@Town) 14 gennaio 2025Ilè al 20esimo posto in campionato, a soli due punti dalla zona retrocessione. La prima partita diin carica sarà sabato in casa contro il Preston e ha firmato un contratto di tre anni e mezzo a Kenilworth Road.