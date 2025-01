Linkiesta.it - L’ultimo romanzo di Nadia Terranova è un libro strabordante sulla mitologia di famiglia

Accade spesso, non accade a tutti. Può accadere, nella carriera di un autore, di scrivere quelche segna un punto di svolta, il rovesciamento del paradigma, e di sorprendere con una nuova intensità anche i lettori più assidui e fedeli.torna oggi in libreria con “Quello che so di te” (Guanda), il suopiù intimo, la storia di una, la propria, declinata a ritroso verso un passato prossimo e remoto, evocato, indagato e riflettuto, infine rimontato attraverso uno stile a volte crudo a volte lirico, e sempre ricco di grazia. Dopo aver battuto la strada deldi formazione, delpsicologico e delstorico,si confronta ora con l’autofiction e lo fa rendendo ancor più vivida la parabola di formazione fra psicologia e storia delle sue protagoniste.