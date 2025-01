Ilnapolista.it - Lotito taglia peni e aquile: «Ho licenziato anche il chirurgo di Bernabé, Olympia non volerà più»

Attorno alla Lazio, anzi dentro, nelle parti più intime della società, si sta consumando uno psicodramma: “nonpiù”, dice Claudiovisibilmente non-commosso ai giornalisti della Camera che – giustamente – chiedono conto al presidente biancoceleste nonché Senatore di Forza Italia del fattaccio brutto del falconiereper eccesso di pene.Nelle puntate precedenti: Juan, l’uomo che fa volare l’aquila ufficiale della Lazio all’Olimpico, è statoin tronco perché s’è sottoposto ad un intervento di protesiena, e poi ha pensato bene di pubblicare sui social, con malcelato orgoglio, il risultato dell’operazione. Il club ha fatto tanto di nota ufficiale, per rendere tutto ancor più grottesco (non per niente all’estero ci stanno prendendo per i fondelli, a noi italiani.