Iltempo.it - Los Angeles, gli incendi non danno tregua: venti sempre più forti

Leggi su Iltempo.it

Non c'èa Los, dove glicontinuano a guadagnare terreno. Si prevede checaldi e potenti colpiranno la seconda città più grande degli Stati Uniti, minacciando di alimentare ulteriormente le fiamme che la devastano da una settimana. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti ha lanciato l'allarme: isupereranno i 120 km/h. "Idi oggi hanno già iniziato a rafforzarsi e continueranno ad accelerare", hanno comunicato gli esperti. Alcune zone della contea di Lose della contea di Ventura sono state classificate come "in una situazione particolarmente pericolosa". Gli investigatori, intanto, sono al lavoro sulla causa deglie pensano di aver individuato il "ground zero" del rogo Palisades, quello che dal 7 gennaio sta devastando una vasta area della metropoli nelle colline tra Santa Monica e Malibu.