Lanotiziagiornale.it - Los Angeles è ancora avvolta dalle fiamme: le vittime salgono a 25. E le autorità valutano tagli all’erogazione dell’energia per ragioni di sicurezza

Sono passati sette giorni ma Los. Malgrado gli sforzi dei vigili del fuoco, i roghi, spinti dal forte vento registrato in queste ore e che proseguirà almeno per altre 24 ore, non accennano ad estinguersi e con essi sale a 25 il numero delle. Un dato che potrebbe aggravarsi ulteriormente visto che i media statunitensi parlano di una trentina di dispersi.Tra ledellec’è anche l’attrice in pensione, Dalyce Curry, nota per il suo ruolo nel film del 1980 ‘The Blues Brothers – I fratelli Blues’, morta negli incendi di Losall’età di 95 anni. La donna, secondo i media statunitensi, si trovava nella sua villa che è stata devastata dall’incendio di Altadena.Los: lea 25. E leperdiDavanti a questo scenario di devastazione, il Dipartimento per l’acqua e l’energia di Losha fatto sapere di stare valutando di interrompere l’alimentazione per ridurre il più possibile il rischio di nuovi incendi e di propagazione delle