Lo scudo penale del governo per i poliziotti in piazza anche per omicidio | Fate presto ci vogliono ammazzare

Leggi su Open.online

Unoper gli agenti in. E che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni. Che eviti ail’iscrizione nel registro degli indagati in caso di atto dovuto. Togliendo la competenza alle procure e affidandola al procuratore generale delle corti d’appello. A questa norma lavora ilMeloni, che prova a inserirla nel disegno di legge Sicurezza in discussione al Senato. Validandola per tutti i reati che prevedano l’utilizzo di forza fisica. Compreso l’. Mentre chi tra le forze dell’ordine era a Bologna durante la manifestazione per Ramy dice che la guerriglia urbana era finalizzata ad uccidere i: «Ho visto la morte in faccia. Non mi vergogno ad ammetterlo. In tanti anni di servizio non ho mai avuto così paura. Nedurante i conflitti a fuoco».