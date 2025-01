Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: trionfo per Aaron March! Elisa Caffont terza. Super Italia in Austria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:44 Per oggi è tutto, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso con noi queste fantastiche emozioni azzurre. Restate con noi per seguire tutti gli altri aggiornamenti di questa giornata particolarmente ricca di eventi. BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA!19:43 Quindici podi compelssivi per l’in questa stagione, con otto vittorie. Gli azzurri non deludono mai.19:42 “Amo questa pista, ho fatto tanti successi ma anche tante cadute. Ho dato tutto. Ho passato bene le vacanze di Natale, ma ho avuto dei problemi nelle ultime gare. Ma in slalom ero veloce. Vincere è grandioso“, queste le parole a caldo di19:40 La giornata perfetta diche, dopo averato ottavi e quarti con non poca fortuna, ha acceso la luce nelle due prove più importanti.