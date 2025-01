Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2025 in DIRETTA: Liensberger scatenata, Ljutic sbaglia. Attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.14: Adesso il problema è nella seconda parte del tracciato. Moltzan resta vicina alle prime in alto, poi accumula 1?65 con un errore nel finale nella seconda parte e chiude all’ottavo posto18.12: Come Meillard, Huber resta agganciata alle migliori in altoi ma a differenza della svizzera, la austriaca perde tantissimo nel finale ed è decima a 2?2318.10: Molto bene in alto la svizzera Meillard che nel finale perde qualcosa e chiude al quinto posto 1?15 da18.08: Quella che potrebbe essere l’ultima gara inper la svizzera Gisin la vede inserirsi al nono posto a 2?38 dalla vetta18.07: Grave errore per la norvegese Holtmann che chiude la gara con 1?84 di ritardo ed è settima18.05: Non bene Lara Colturi. l’albanese commette qualche errore ed è settima a 2?1318.