Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2025 in DIRETTA: Liensberger scatenata, Ljutic eliminata. Rossetti e Peterlini nella top 20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.01: Nessun inserimento nelle prime 30 con le ultime discese18.58: Male l’azzurra Collomb che accumula un ritardo pesante, è 38ma a 4?13 e non sarà in seconda manche18.56: La svizzera Hoepli si qualifica per la seconda manche, 26ma a 3?08.18.54: E’ 29ma la svizzera Christen che accumula un ritardo di 3?4118.53: Buona prestazione della statunitense O’Brien che si inserisce al 21mo posto a 2?8018.52: Lorenzi non riesce a qualificarsi per la seconda manche, è 33ma a 4?04 dalla testa18.50: Esce l’azzurra Tschurtschenthaler che inforca nel finale del tracciato18.49: La francese Alphand si inserisce al 23mo posto con un ritardo di 2?9218.47: L’azzurra Della Mea si inserisce al 24mo posto con un ritardo di 3?0618.