Oasport.it - LIVE Paolini-Wei 6-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Risposta di rovescio sulla riga di Wei.AD-40 Servizio e rovescio a bersaglio per la toscana.40-40 Stavolta è perfetta la palla corta di dritto dell’asiatica.AD-40 Wei sparacchia via la risposta di dritto.40-40 Gran dritto inside out di. Parità.30-40 Servizio e dritto a segno di Jasmine.15-40 Due palle break Wei. Ottimo scambio della cinese, che spinge bene di dritto.15-30 Buona prima della toscana.0-30 Altra ottima risposta di Wei, stavolta di dritto.0-15 Risposta aggressiva con il rovescio da parte dell’asiatica.1-0 Game Wei. Servizio e dritto a segno della cinese.40-0 Non passa il rovescio incrociato del.30-0 Decolla la risposta di rovescio di Jasmine.15-0 Si riparte con l’errore di dritto della toscana.SECONDO SET6-0SET! Con un servizio vincente Jasmine si aggiudica agevolmente il