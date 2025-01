Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via il ventunesimo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltro fallo di Nico Mannion. Entra Flaccadori. Tiene la prima finta di Hermannsson Mannion ma non la seconda. Fallo.11-9 Tripla di Mannion che portaavanti.8-9 Schneider ferma Shields che recupera una bella palla in difesa. Fallo.8-9 Si butta sotto canestro Shields. Bel canestro.6-9 Hermannsson facile da 2.6-7 Palleggio, arresto e tiro per Bolmaro.4-7 Bella tripa di Thomas dalla destra.4-4 Bolmaro appoggia con la mano destra.2-4 Altro canestro di McCormack.2-2 Pareggia subito Mirotic però.0-2 Brutto errore di Gillespie e poi di Procida dall’altra parte.0-2 McCormack sblocca la partita.20:30 Bolmaro, Mannion, Shields, Mirotic e Gillespie dentro dal via.20:28 Arbitra l’incontro Sreten Radovic.20:26 Presentazioni delle squadre. A momenti l’avvio del match.