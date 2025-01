Thesocialpost.it - L’influenza corre in Italia: colpiti milioni di italiani, la Campania in rosso da settimane

stagionale sta mettendo a dura prova l’, con casi in aumento soprattutto al Centro-Sud. Il picco non è ancora arrivato, ma alcune regioni registrano già numeri preoccupanti. Laguida questa triste classifica con un’incidenza di 19,15 casi ogni mille assistiti, confermandosi in zona rossa per la quarta settimana consecutiva. Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia sono in zona arancione, mentre Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia restano le aree meno colpite.Leggi anche: Vaccini Covid e miocardite, il post di Musk: “Sono quasi andato in ospedale per questo”Secondo i dati del bollettino RespiVirNet, la media nazionale si attesta tra i 5 e gli 11 casi ogni mille persone, ma la situazione potrebbe peggiorare con l’arrivo del picco previsto entro fine gennaio. Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica, rendendo i dati incompleti in quelle aree.