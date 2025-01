Rompipallone.it - Lewis Hamilton in pista con la Ferrari: svelata la data della “prima volta”

Ultimo aggiornamento 14 Gennaio 2025 15:24 di Giancarlo Spinazzoladebutta incon la: svelato il giornoin una. Un connubio che di fatto è diventato realtà ufficialmente dall’1 gennaio anche se, di fatto, la notizia risale allo scorso mese di febbraio. Ben 11 mesi dopo l’attesa è ancora più febbrile, anche perché – outfit a parte – mai nessuno ha ancora vistovestito di rosso.Ma, soprattutto, nessuno mai l’ha visto alla guida di unadi Formula 1. D’altronde la Mercedes – anche per impegni relativi a sponsor – non l’ha liberatodel nuovo anno ed ha negato la possibilità dei primi test con la Rossa. E così i tifosi sono ora quasi in uno stato di agitazione mista ad eccitazione nel capire quando potranno finalmente vedere il sette volte Campione del mondo alla guida di una Rossa.