L'etilometro fa paura, i limiti sono gli stessi ma a tavola niente vino

Dimezzate le bottiglie al ristorante, preferita l'acqua o al massimo una birra, i super alcolici, poi,letteralmente banditi ae. se proprio si ha voglia di un bicchiere dopo cena o in un locale notturno. ci si assicura che almeno una persona del gruppo, o di un tavolo, resti completamente sobria. I romani fanno i conti con il nuovo codice della strada che inasprisce le sanzioni per chi viene beccato alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo; in realtà sembra anche che ci abbiano capito poco e in molti credono che a cambiare, oltre le sanzioni, siano le quantità di alcol che è possibile consumare durante un pasto prima di mettersi alla guida della proprio auto. Secondo i primissimi dati di Confesercenti Roma, da almeno un paio di settimane il consumo diè calato del 14 per cento negli esercizi di somministrazione al dettaglio, mentre quello dei super alcolici del 18%, ma c'è anche qualche ristoratore nella Capitale che si spinge a parlare del 40% in meno, soprattutto nei weekend, quando la percezione generale è che potrebbero esserci più controlli sulla strada.