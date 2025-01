Formiche.net - L’esercito americano sta sviluppando nuovi droni spia. Tutti i dettagli

Il Pentagono sta lavorando allo sviluppo di sistemi Isr (Intelligence, Surveillance, Recognition) capaci di essere lanciati da una “nave madre”, secondo quanto si apprende da una nota pubblicata sul portale federale delle opportunità commerciali Sam.gov, in cui viene affermato che lo Special Electronic Mission Aircraft Product Directorate (l’ente parte del Fixed-Wing aircraft Project Office della Us Army responsabile del progetto) prevede di dimostrare la capacità operativa di questi sistemi all’interno dell’anno fiscale 2026.I cosiddetti sistemi “Launched Effects” (questo il termine usato dal servizio in questione per indicare un segmento senza equipaggio tra le sue piattaforme aeree in grado di fornire un’ampia gamma di capacità come il puntamento, la ricognizione, la sorveglianza, l’estensione della rete o l’attacco cinetico) dovrebbero essere integrati tra le capacità di un velivolo di categoria executive jet (come ad esempio un Bombardier G6500) destinato a svolgere operazioni al di sopra dei 41.