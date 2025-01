Panorama.it - Le private label volano a 26 miliardi di euro, +35% in quattro anni

Boom dei prodotti a marchio del distributore. Toccati i 26didi fatturato. Se fossero realizzati tutti da un’unica azienda, questa sarebbe ormai la quarta per fatturato in Italia. Nel 2024 l’incremento è stato del 2,4% sul 2023 e addirittura del 35,4% sul 2019. Le aziende che ottengono oltre l’80% del proprio fatturato dai prodotti a marchio del distributore hanno registrato una crescita media annua dell’8,5% in otto, rispetto al 3,9% dell’industria alimentare in generale.I numeri (analisi di Thepean House – Ambrosetti in occasione di Marca by BolognaFiere 2025) evidenziano come lesiano diventate un punto di riferimento, con una quota di mercato che ha raggiunto il 31,8% e che continua e continuerà a crescere, avvicinandosi sempre più ad altri Paesipei dove il settore copre oltre il 50%.