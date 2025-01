Lortica.it - Le biblioteche condominiali: il ritorno della comunità urbana

Nell’eradigitalizzazione e del vivere frenetico, ilal concetto dista trovando nuove vie per esprimersi, e tra queste spicca un’idea affascinante e innovativa: le. Spazi condivisi all’interno dei palazzi, piccoli ma ricchi di possibilità, dove i libri non solo circolano ma diventano il fulcro di nuove relazioni sociali.A dare valore a questa tendenza è il pensiero di Antonella Agnoli, esperta die autrice di numerosi saggi che hanno rivoluzionato l’idea di biblioteca in Italia. Secondo Agnoli, lenon sono solo luoghi di conservazione di sapere, ma vere e proprie “piazze del sapere”, dove le persone si incontrano, dialogano, crescono insieme. Questo concetto, calato nella realtà dei condomini, si trasforma in una risposta concreta alla frammentazione sociale che caratterizza le città moderne.