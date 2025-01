Iltempo.it - Le anime belle dell'integrazione con vista sul golfo di Portofino

Leggi su Iltempo.it

Lecondidovrebbero farsi raccontare per filo e per segno cosa è successo a Busto Arsizio (Milano, Italia) la notte di venerdì 10 gennaio, anziché sproloquiare sulla morte di Ramy Elgaml come se fosse colpa dei carabinieri. Il tutto mentre quello sciagurato di Farez Bouzidi, tunisino con precedenti penali che guidava lo scooter è stato arrestato sprovvisto di patente, con mille euro in contanti, una catenina d'oro spezzata in tasca, un coltello a serramanico e una bomboletta spray al peperoncino: davvero il prototipo di quello che non vede l'ora d'integrarsi lavorando e rispettando le regole. Per questo dico che se Ramy va in giro di notte con gentaglia di questo tipo (e non si ferma ai controllia polizia) allora vuol dire che anche lui, sulla cui morte non c'è che da dispiacersi, faceva parte di quel nutrito gruppo di giovani islamici che sono nemici mortali di questa nostra Italia: quello che fanno qui (spesso impuniti) a casa loro verrebbe sanzionato con una durezza tale da far passare loro ogni voglia di scherzare o pontificare via web.