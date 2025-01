Quifinanza.it - Le 6 migliori gelaterie italiane secondo Lonely Planet

L’Italia è rinomata per la sua tradizione gastronomica, e tra le sue prelibatezze più amate c’è senza dubbio il gelato. Ogni regione ha sviluppato una propria versione di questo dolce fresco e cremoso, che conquista i palati di turisti e locali. Ledi qualità non solo sono luoghi di alta tradizione e creatività, ma anche esempi di piccole e medie imprese che prosperano grazie alla passione e alla cura per i dettagli., queste sono le seida non perdere, dove il gelato non è solo una prelibatezza, ma una vera e propria arte.Cappadonia, a PalermoCappadonia, con le sue 3 sedi a Palermo, è stata riconosciuta dacome uno dei luoghidove gustare una delle vere specialità siciliane: il gelato al pistacchio. La sua fama deriva dalla cura con cui seleziona gli ingredienti, in particolare il pistacchio, che proviene direttamente da produttori locali della Sicilia.