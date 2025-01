Lapresse.it - Lazio, Lotito: “Caso falconiere? Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile”

“Vicenda? È finita che abbiamo rescisso il contratto per vione del codice etico“. Così Claudio, presidente dellae senatore di Forza Italia, commentando all’esterno della Camera dei Deputati il licenziamento deldella squadra, Juan Bernabé, a seguito del video pubblicato sui suoi social. “Se ne ero a conoscenza? No. Se lo avessimo saputo naturalmente lo avremmo impedito”, aggiunge il patron biancoceleste, che poi sottolinea come questo non danneggerebbe l’immagine del suo club in quanto “laparla con i comportamenti e lui non è un dipendente della, fino a prova contraria è un fornitore”.specifica però che proprio perché “ha violato il codice etico, è prevista la rescissione del contratto, sia per lui che per il medico”. “E per l’aquila? Lo vedremo – risponde il senatore forzista – troveremo le soluzioni.