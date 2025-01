Lettera43.it - Lazio, licenziato il falconiere Juan Bernabé: ha mostrato sui social la protesi al pene

Lahail, che ha pubblicato suiimmagini e video espliciti dellaalche si è fatto impiantare dal chirurgo Gabriele Antonini, parte dello staff medico biancoceleste in qualità di urologo. «La S.S.Spa, allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signorBernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento», ha dichiarato il club. Dal 2010 la, prima di ogni partita casalinga allo Stadio Olimpico, fa volare un’aquila (simbolo del club) di nome Olympia. A occuparsi di lei è stato – finora – lo spagnolo Bernabè. Adesso i tifosi biancocelesti rimarranno senza il volo della mascotte Olympia per qualche settimana.