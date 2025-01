Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Andreoli: "Ora siamo una città digitale. Scuola, lezioni di Costituzione e tradizioni anconetane"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giampieri Assessore Antonella, partiamo dai Servizi informatici: come giudica il lavoro fatto nel 2024? "Un grande lavoro, grazie al contributo fondamentale degli uffici. Apro sul potenziamento della videosorveglianza. Oggi abbiamo 464 telecamere e abbiamo inaugurato la Control Room della Polizia locale. Le telecamere sono collegate online. Tra queste anche le 41 di lettura targa Ocr, oltre a 135 che sono attive offline, ovvero registrano su nastro. Nelle nuove annovero le 25 attivate durante il G7 Salute, come quelle nella zona di Portonovo". Sugli altri progetti? "Cito i risultati per l’attivazione di alcune piattaforme che garantiscono maggiore sicurezza e servizi moderni al cittadino. Aggiungo i progetti di alfabetizzazione grazie ai centri di facilitazione, col supporto della Regione, e quello per la Bussolache, dal prossimo 28 gennaio, ci permetterà di organizzare corsi specifici nella varie circoscrizioni.