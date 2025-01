Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini riparte male. Ko in tre set a Verona

E’ cominciatol’anno per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che alla ripresa del campionato di volley femminile di serie B1 è finita ko ain appena tre set (25-13, 25-22, 25-23). Nel primoparte forte (5-1), aggressiva al servizio e in contrattacco, Conficoni gioca al centro e Caniato prova a ricucire (11-6) supportata da Pinali (14-8) ma le padrone di casa dai nove metri sono micidiali (18-8). Il pallonetto di Benazzi (21-12) arriva quando il set ormai è deciso. Nel secondo parziale le due squadre si tallonano (6-6) mascava il solco martellando ancora una volta al servizio e attaccando spesso con muro a uno (14-8); Pinali risponde d’astuzia (14-11) e con un ace di Benazzi Cesena è di nuovo lì (17-16) ma le padrone di casa non ci stanno (21-16). Coach Lucchi cambia le carte e la diagonale di Pasini riaccende le speranza (21-19).