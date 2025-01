Spettacolo.periodicodaily.com - “LACRIME”, Il Nuovo Singolo di Jade in Uscita il 17 Gennaio 2025

Dal 17sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi, da lei scritto e interpretato da, che è un brano che esplora la complessità di una storia d’amore.Scopri “”, Il Brano diche Esplora le Complessità dell’AmoreDal 17, “”, ildi, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Questo brano segna un passo importante nella carriera dell’artista, portando una riflessione profonda sulla complessità delle relazioni amorose.Il Significato di “”“”, scritto e interpretato dalla stessa, racconta una storia d’amore che all’apparenza sembra perfetta, ma che in realtà nasconde difficoltà e conflitti interiori.