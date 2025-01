Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery sulle ali dell’entusiasmo

L’impressione, anche a vista d’occhio, è stata subito quella di un PalaSavelli gremito come non mai in questa stagione. E l’occhio non ha affatto tradito perché il record di presenze precedente è stato abbattuto nettamente. I 2187 presenti per lo storico derby con la Lube Civitanova, giornata quella storica per il volley marchigiano, è stato dunque ampiamente superato. Contro Taranto erano 2447 i presenti al Palasport di Porto San Giorgio che ha mostrato il suo volto più caldo in assoluto. Un numero fantastico e record assoluto per laGrottazzolina ma che non sorprende affatto. Il magic moment della squadra in termini di risultati in questo girone di ritorno ha fatto aumentare il livello di attenzione e di interesse da parte dell’intero territorio verso questa squadra che appassiona tutti, partendo dal bacino storico di Grottazzolina e Montegiorgio per allargarsi all’intero territorio provinciale.