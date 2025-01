Ilfattoquotidiano.it - La svolta (per l’ambiente) del caricabatteria universale

Di Alessandro Miani (presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale – SIMA)L’introduzione del caricabatterienell’Unione Europea rappresenta unasignificativa nel panorama tecnologico e ambientale. Dal 28 dicembre 2024, tutti i nuovi dispositivi elettronici venduti nei Paesi membri dovranno essere dotati di una porta USB-C per la ricarica, standardizzando così l’alimentazione di smartphone, tablet, fotocamere digitali e molti altri apparecchi. Questo cambiamento mira a semplificare la vita dei consumatori, eliminando la necessità di possedere caricabatterie diversi per dispositivi differenti. Attualmente, si stima che gli europei spendano circa 250 milioni di euro all’anno in caricabatterie, molti dei quali rimangono inutilizzati. La standardizzazione potrebbe ridurre significativamente questa spesa, permettendo l’utilizzo di un unico caricatore per più dispositivi.