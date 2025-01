La storia di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela di cui non si sa nulla da due mesi

Leggi su Open.online

è un giovaneitaliano, nato al Lido di Venezia, che è stato fermato il 15 novembre dalle autoritàne. Di lui non si hanno più notizie da allora. E oggi la famiglia, assistita dall’avvocata Alessandra Ballerini, chiede al governo italiano di «porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per riportare a casae garantirne l’incolumità». I parlamentari Giuseppe Provenzano e Gianni Cuperlo hanno presentato un’interrogazione, insieme ai colleghi Fabio Porta, Enzo Amendola, Lia Quartapelle e Laura Boldrini, in cui si domanda al governo che iniziative stia prendendo e per sollecitare l’immediato rientro in Italia.lavorava per la Ong francese ‘Humanity e Inclusion’ che si occupa di assistere disabili.