Ilgiorno.it - La sicurezza stradale. I social contro la Regione:: "Colpevolizza i pedoni". Fontana stoppa la campagna

Un esordio da dimenticare, quello dellaper lapromossa dallaLombardia sui propri canali. A volerla è stata la direzione generale, che fa capo all’omonimo assessorato guidato da Romano La Russa, con la collaborazione dell’Automobil Club presieduto, a Milano, da un altro La Russa, Geronimo in questo caso, e con l’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazionegli Infortuni sul Lavoro. A criticarne il contenuto sono stati centinaia di frequentatori di Instagram. A deciderne la temporanea sospensione è stato, infine, il presidente della, Attilio, convintosi a sua volta che il messaggio trasmesso dallapoteva risutare fuorviante in "alcuni passaggi". Da qui lo stop per poterne "rimodulare il contenuto". Tutto nel giro di una decina di ore: dalla prima mattina al tardo pomeriggio di ieri.