La serie turca si avvicina al gran finale ma i protagonisti devono affrontare ancora molti ostacoli 

Per idi Endless Love – in onda con una nuova puntata oggi alle 14.15 su Canale 5 – siil tanto agognato lieto fine. Nihan e Kemal, dopo innumerevoli vicissitudini, possono finalmente coronare il loro sogno d’amore. Filerà tutto liscio suldella seconda e ultima stagione della soap? Probabilmente no, perché nonostante gli ostacoli superati, i due hannoun nemico da combattere: il perfido Emir. I baci e le coppie: le 20tv più romantiche di sempre X Leggi anche › “Endless Love”, nella nuova puntata Kemal prova a liberare Nihan Endless Love, anticipazioni puntata oggi 14 gennaio 2025: tramaI Soydere e i Sezin sono alle prese con i preparativi per il matrimonio e i futuri sposi, Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burask Özçivit),arginare le continue richieste delle rispettive famiglie.