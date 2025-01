Sport.quotidiano.net - La Primavera neroverde. I ragazzi di Bigica ko contro l’Inter. La sconfitta costa il primo posto

Inter 2 Sassuolo 1 INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta (1’ s.t. Bovo), Alexiou, Spinaccé (32’ s.t. Lavelli), Venturini, Re Cecconi, Zouin (27’ s.t. Mosconi), Topalovic, De Pieri. All. Chivu (Zamarian, Maye Kouadio, Motta, Della Mora, Tigani, Vanzulli, Garonetti, Romano) SASSUOLO: Scacchetti, Parlato, Corradini, Di Bitonto (39’ s.t. Frangella), T. Benvenuti, Weiss (1’ s.t. Sandro), Lopes (30’ s.t. Daldum), Leone, Bruno, Knezovic, Vedovati (1’ s.t. Minta). All.(Viganò, G. Benvenuti, Macchioni, Seminari, Tomsa, Bolondi, Cardascio) Arbitro: Calzavara di Varese (Palla, Chichi) Reti: 9’ p.t. Alexiou, 26’ p.t. T. Benvenuti (aut.), 22’ s.t. Knezovic Note: espulso (42’ p.t.) De Pieri per gioco scorretto, ammonito Lopes, rec. 1’ e 5’ MILANOChiude il girone di andata perdendo sia la gara(foto) che il primato in classifica, che si prende invece la Roma, ladel Sassuolo.