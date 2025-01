Quotidiano.net - La nuova vita della Fortezza con giardini pensili e tanti servizi. Ecco il padiglione Bellavista

Leggi su Quotidiano.net

Becattini * Lada Basso è pronta ad accogliere l’edizione 107 di Pitti Immagine Uomo con uno sguardo rivolto al futuro, scommettendo su un piano di recupero e di ampliamento degli spazi che trasformerà il ‘fortilizio mediceo’ (punta di diamantecittafieristico-congressuale fiorentina) in una struttura ancora più all’avanguardia e competitiva, pronta ad affrontare, con piglio sicuro, le sfide del mercato globale degli eventi B2B e B2C. Stanno procedendo i lavori di costruzione del nuovoche permetterà di ospitare in città eventi congressuali fino a 2.500 posti. Il progetto prevede inoltre una sala polifunzionale per fiere e un sistema di percorsi esterni,e aree verdi di copertura per massimizzare funzionalità e recupero monumentale.