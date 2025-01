Sport.quotidiano.net - "La mentalità è giusta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

In Eccellenza la classifica comincia a delinearsi. Per il primo posto la lotta pare ristretta a tre: Maceratese prima con 38 punti, la K Sport Montecchio Gallo e Chiesanuova seconde a 35. Poi ci sono i due posti nei playoff che in questo momento sono occupati dal Tolentino (29 punti) e dall’Urbino (28), con l’Urbania pronta a rientrarci (27). Vittoria importante della K Sport a Tolentino. Il commento è del dg Matteo Mariani: "Importante successo su un campo difficile e contro un avversario tosto, che temevamo in particolar modo considerato il trend intrapreso e anche gli innesti di mercato. I ragazzi sono stati bravi, hanno tenuto palla per gran parte dell’incontro condendo poco. Nel primo tempo abbiamo sciupato diverse buone occasioni che avremmo potuto finalizzare meglio, ma anche il terreno di gioco non ha aiutato.