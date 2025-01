Rompipallone.it - La Lazio lo licenzia subito: “Inammissibile la prosecuzione del rapporto”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Gennaio 2025 23:36 di redazioneAttraverso un comunicato ufficiale, la società di Claudio Lotito ha preso questa decisione in maniera definitivaHa dell’incredibile ciò che è successo in casa. La decisione presa dalla società nelle ultime ore è definitiva con tanto di comunicato sul sito ufficiale. Dopo un pomeriggio dove sui social non si è parlato di altro, la decisione è sembra opportuna quanto scontata., arriva l’addio con effetto immediatoIl protagonista social della giornata è stato Bernabè. Naturalmente non ci riferiamo al centrocampista del Parma, tra l’altro ancora alle prese con l’infortunio, ma con il “falconiere della”. Il compito in società di Juan era quello di far volare l’aquila Olimpia prima e dopo le partite.Utilizziamo il passato per parlarne perché da oggi in poi, Bernabè non è più un tesserato della