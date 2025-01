Cultweb.it - La Lazio licenza il suo falconiere Juan Bernabé dopo la pubblicazione di alcune foto intime (e i social si scatenano)

non è più un dipendente dellacalcio. Il, che da anni si occupava della mascotte della squadra, l’aquila Olimpia, facendola volare allo Stadio Olimpico, prima di ogni gara casalinga, è stato licenziato per aver pubblicato gli esiti di un intervento chirurgico fatto negli scorsi giorni, ovvero l’applicazione di una protesi peniena. Le immagini, estremamente dettagliate, con tanto di pene in erezione, hanno avuto un effetto dirompente, con il suo licenziamento in tronco. Spiegato così, in un comunicato, dalla società capitolina:“La S.S.S.p.a., allibita nel vedere le immaginigrafiche e in video del sig.Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento.