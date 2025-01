Lanotiziagiornale.it - La Guerra a Gaza è arrivata al punto di svolta: sì di Hamas alla bozza di accordo con Israele

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo quindici mesi die lunghe trattative, è finalmenteunaha accettato unadiper un cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio di decine di ostaggi israeliani. A riportare per prima la notizia è stata l’Associated Press, citando due funzionari israeliani coinvolti nei colloqui. Secondo quanto riferito dall’agenzia statunitense e ripreso dai media israeliani, l’prevede un progetto articolato in tre fasi per una durata complessiva di sei settimane.Ladiche potrebbe mettere fineIl primo step di questa tregua, che dovrebbe durare 42 giorni, prevede il rilascio graduale, da parte di, di tutti i 33 ostaggi civili – vivi o morti – ancora in mano ai militanti palestinesi, tra cui cinque soldatesse di Tel Aviv.