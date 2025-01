Ilgiorno.it - La geografia di espropri abbattimenti e bonifiche

Leggi su Ilgiorno.it

Questo sarà l’anno di Pedemontana. Delle tratte B2 e C, in particolare. Per la tratta B2 la difficoltà tecnica è concentrata nella zona di Seveso per la bonifica dei terreni che nel 1976 furono contaminati dalla diossina per l’incidente alla Icmesa. Sui territori di Seveso, Meda e Barlassina sono in corso lo sminamento, poi potrà partire la bonifica del terreno. Poi bisognerà tenere conto dei sottoservizi. La tratta B2 (che attraverserà Lentate, Barlassina, Seveso, Meda e Cesano Maderno) si sovrappone alla Milano-Meda che andrà mantenuto attivo fino a Cesano e Bovisio, durante tutti i lavori. Intanto Società Pedemontana sta eseguendo gliper la tratta C (da Bovisio, Cesano, fino a Vimercate). Rispetto alle proteste dei territori per glie per il consumo di suolo, per un’opera che i comitati territoriali non ritengono più attuale né efficace, la Provincia fa da intermediaria, con un tavolo ad hoc per formulare soluzioni alternative, per salvaguardare, nei limiti del possibile, gli spazi verdi permeabili nella zona est-ovest e le relazioni locali.