"La gente è disperata, non c'è nulla di umano": Paolo Crepet stronca Belve della Fagnani

"A? Non mi hanno invitato e non ci andrei. Questo programma è disperazione allo stato puro".non usa mezzi termini per attaccare il programma televisivo condotto da Francesca. In un'intervista rilasciata al CorriereSera, il sociologo ha parlato a lungo del format di successo di Rai 2. E, come di consueto, le sue dichiarazioni sono destinate a fare molto discutere.ha confessato che, nel caso arrivasse l'invito per partecipare a, lo rimanderebbe al mittente. Tuttavia, ha ammesso che il programma condotto dallasia molto seguito dai telespettatori. Il motivo? Lo spiega lui stesso: "Perché la. Cosa c'è di interessante? Non mi hanno mai invitato e io non ci andrei mai - ha dichiarato-. Lasarà anche carina, ma è colpa di chi fa il programma che deve cercare la volta in cui sei scivolato sulla buccia di banana: disperazione allo stato puro.