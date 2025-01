La Cina valuta la vendita di TikTok a Elon Musk per aggirare il bando Usa

Leggi su Open.online

Potrebbe esserci un’opzionesullafinale dinegli Usa. Il governo cinese starebbe infattindo un piano che prevede l’acquisizione delle attività americane del social network da parte del patron di X e Tesla per evitare il divieto negli Stati Uniti. Lo riporta Bloomberg News. Il piano di emergenza è una delle opzioni che Pechino sta prendendo in considerazione. Mentre la Corte Suprema dovrà decidere se confermare o meno la legge che chiede alla società cinese ByteDance di cedere le attività statunitensi dientro il 19 gennaio. La collaborazione con l’amministrazione TrumpSecondo il rapporto, i funzionari del governo cinese non hanno ancora deciso se procedere o meno con l’opzione. Preferirebbe cherimanga di proprietà della società madre.