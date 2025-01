Tpi.it - La Cina valuta di vendere a Elon Musk le attività di TikTok negli Usa per scongiurare la legge che vieta il social nel Paese

Leggi su Tpi.it

LadilediUsa perlacheilnel PaeseIl Governo cinese stando un piano che prevede la vendita adellediStati Uniti per impedire che l’app cinese venga di fattota nel Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg, sottolineando che le discussioni sono in una fase preliminare e che Pechino non ha ancora deciso se procedere o meno all’operazione.La notizia arriva a pochi giorni dal verdetto della Corte Suprema degli Usa, che entro il 19 gennaio si pronuncerà sul ricorso presentato dacontro ladegli Stati Uniti – approvata con voti bipartisan e firmata lo scorso aprile dal presidente Joe Biden – chel’app nel Paese a meno che, proprio entro il 19 gennaio, non passi in mano a un proprietario non legato al Governo cinese.