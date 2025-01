Spazionapoli.it - Kvaratskhelia, svolta a sorpresa con il PSG: cambia tutto per il Napoli!

Notizie Calcio– Il futuro di Khvichaè ormai deciso. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul calciatore azzurro. La storia d’amore trae ilsembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo anni da protagonista alla Corte del Vesuvio, il calciatore ha deciso di accettare la proposta arrivata dalla Francia, sponda PSG. I parigini da tempo corteggiavano il giocatore, il quale ha sempre “lavorato” per la cessione. L’arrivo di Antonio Conte ha però “trattenuto” il giocatore, ma in questo mercato di gennaio è esplosoil malumore del georgiano.al PSG: c’è l’accordo con ilKhvichasi prepara a lasciare ilnelle prossime ore. Da diversi giorni, ormai, si parla del trasferimento del giocatore a Parigi, il quale vestirà la maglia del PSG per i prossimi anni.