Sport.quotidiano.net - Kvaratskhelia-Psg, ci siamo. Le cifre e i precedenti affari tra Napoli e Parigi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 gennaio 2025 – Se il rendimento sul campo delè ormai una linea retta e continua ben fotografata dalle 5 vittorie di fila inanellate dopo la più recente sul Verona, le vicende del calciomercato che ruotano intorno a Khvichastanno assumendo i contorni delle montagne russe. In principio, a partire dalla scorsa estate, quella della rivoluzione targata Antonio Conte in panchina e Giovanni Manna come direttore sportivo, il georgiano era stato blindato, sì, ma solo a parole e senza quel rinnovo amonstre chiesto e quasi preteso a partire dall'immediato dopo scudetto. Nel mezzo c'è stato un semestre di calcio giocato nel quale gli azzurri, dopo la falsa partenza del Bentegodi, si sono imposti come una delle principali candidate allo scudetto, andando quindi molto oltre le ambizioni estive che puntavano al ritorno in Champions League dopo un anno senza competizioni europee: lo stessoha apposto i suoi mattoncini alla causa, mettendo a referto 5 gol e 3 assist.