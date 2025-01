Kvaratskhelia al Psg per 75 mln il giocatore georgiano potrebbe sbarcare a Parigi già domani

Leggi su Ildenaro.it

L’avventura di Khvichacon il Napoli è ormai ai titoli di coda. L’ala georgiana firmerà infatti per il Psg nelle prossime ore. Secondo i media francesi i due club hanno raggiunto un accordo e stanno ultimando le ultime formalità. Questa volta è davvero fatta. In queste ore i due club stanno scambiandosi i documenti regolamentari e ilattende il via libera del Napoli per prendere l’aereo in direzionegiàper le rituali visite mediche e per firmare un contratto quadriennale con il Paris Saint Germain. Ne sono convinti i media francesi e in primis ‘L’Equipe’, secondo il quale Napoli e Psg, dopo aver trovato lunedì l’accordo per la cessione del 23enne esternoin riva alla Senna, si sarebbero oggi scambiati tutti i documenti, finanziari e legali, inerenti al trasferimento.