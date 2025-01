Napolipiu.com - Kvara-PSG, il commovente messaggio del giornalista georgiano: “Con Napoli legame unico”

-PSG, ildel: “Con”">IlKakha Dgebuadze ha condiviso sui social un toccante pensiero sul rapporto speciale tra napoletani e georgiani nato grazie atskhelia.L’imminente trasferimento di Khvichatskhelia al PSG sta scuotendo non solo i tifosi del, ma anche i sostenitori georgiani che in questi anni hanno stretto unspeciale con la città partenopea. A testimoniarlo è ilcondiviso su X dalKakha Dgebuadze.“Capisco e condivido perfettamente quel sentimento di amarezza dei miei amici napoletani”, scrive il cronista. “Questo sentimento dimostra ancora una volta quanto si preoccupassero di. Tali sentimenti non sorgeranno mai in relazione a qualcuno di cui non ci si preoccupa”.