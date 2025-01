Panorama.it - Kolo Muani, ecco come gioca il nuovo attaccante della Juventus

Laha il rinforzo d’attacco che aspettava dall’autunno, da quando la nuova operazione di Milik ha chiarito che il reparto offensivo di Thiago Motta era carente sia numericamente che sul pianoqualità. L’operazione che porta a Torino Randalè un piccolo capolavoro di equilibrio; non è semplice a gennaio mettere le mani su untore di profilo internazionale, nazionale francese, senza praticamente sborsare nemmeno un euro perché la formula è quella del prestito. Una situazione che consente al plenipotenziario del mercato bianconero di muovere oltre le proprie pedine per consegnare al tecnico una rosa più profonda per la seconda partestagione e per la rincorsa alla zona Champions League., classe 1998, fugge da Parigi dove ha vissuto mesi difficili.