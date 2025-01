Sport.quotidiano.net - Kazu Miura rinnova il contratto, in campo a 58 anni

Tokyo, 14 gennaio – A 58ci si può ancora divertire nel calcio di alto livello, e non pensare affatto di smettere., leggenda giapponese del pallone vista anche in Italia con la maglia del Genoa, continuerà a giocare almeno per un'altra stagione. L'attaccante nipponico classe 1967 ha firmato infatti il rinnovo dicon l'Atletico Suzuka, club di quarta divisione. All'epoca dell'esordio tra i professionisti,aveva 19. Era il 1986, la maglia indossata quella dei brasiliani del Santos. Una vita fa. Il 28 febbraio compirà 58, avvicinandosi alla 40esima stagione tra i ''grandi''. Viene ritoccato, quindi, il record già suo dal 2018: resterà il giocatore in attività più longevo nella storia del calcio professionistico."Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza e lavorare al fianco di tutti i miei sostenitori'', ha dichiarato il giocatore in un comunicato pubblicato sui social dall'Atletico Suzuka.