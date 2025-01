Lettera43.it - Kate Middleton ha annunciato che il suo cancro è in remissione

Martedì 14 gennaio Catherineufficialmente che il suoè in, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia reale britannica, colpita anche dai problemi di salute di re Carlo III. «È un sollievo essere ora ine rimango concentrata sul recupero», ha scritto su Instagram la principessa del Galles. «Come saprà chiunque abbia sperimentato una diagnosi di, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora per questo anno appagante. Grazie a tutti per il vostro continuo sostegno». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)La visita dial Royal Marsden Hospital di Londra, dove è stata in curaLa principessa ha condiviso il post a margine di una visita ai pazienti del Royal Marsden Hospital di Londra, dove è stata curata dopo la diagnosi nel 2024.