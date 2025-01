Jesse Armstrong | il prossimo progetto del creatore di Succesion è un film sulla crisi finanziaria

Leggi su Cinefilos.it

: ildeldiè un, showrunner dell’acclamata e popolare serie Succession – con protagonisti Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snooke e Matthew Macfadyen – ha individuato il, che sarà un. Come riportato da Deadline,sta infatti scrivendo unancora senza titolo per HBOs, basato su un’idea originale e ne è anche produttore esecutivo insieme a Frank Rich. I due, entrambi sotto contratto generale con la HBO, hanno già lavorato insieme come produttori esecutivi di Succession.I dettagli sono ancora scarsi, ma si dice che ilsi incentri su quattro amici che si incontrano durante le turbolenze di unainternazionale in corso.sta ancora scrivendo la sceneggiatura, ma ilè in fase di accelerazione, con la verifica della disponibilità del cast – su cui ancora non si hanno indicazioni – per l’inizio della produzione entro la fine dell’anno.